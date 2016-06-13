焦点：中德领导人淡化市场经济地位敏感话题 李克强称不愿打贸易战

路透北京6月13日 - 中国总理李克强周一在与德国总理默克尔举行的新闻会上表示，中国不希望与欧洲打贸易战。默克尔呼吁，有必要在世界贸易组织(WTO)框架下，就是否给予中国市场经济地位与中国进行更多讨论。

中国政府认为，在是否给予中国市场经济地位这个政治敏感问题上，德国的态度在欧盟有相当大的影响力。目前德国是中国在欧盟最大的贸易伙伴国。

2001年中国加入WTO时曾同意，一些国家在确定中国的出口是否存在倾销行为时，可采用“替代国”做法：即用一个“基准价格”比较该商品的出口价格，而这一“基准价格”可以不采用出口国的国内市场价格，基本上由调查发起方使用自己认为适当的标准，比如使用“替代国价格”。

这一条款将在12月自动失效，但围绕中国政府为一些商品提供大量补贴，与外国公司竞争做法的愤怒情绪仍然存在，尤其对于中国产能过剩的行业，比如钢铁业。

中国则坚持认为，各国必须遵守15年前达成的协议，但欧盟并不愿放弃这一抵御中国廉价出口的手段，构成了双方在WTO框架下的争端，并引发未来发生更广泛贸易摩擦的疑虑。

李克强表示，中国已经完全履行了加入WTO的承诺，现在需要其他方面落实相应的承诺了。

李克强称，中国不希望有贸易战，因为这不利于任何方面。

默克尔周日开始进行第九次访华之旅，她表示双方应避免就市场经济地位问题进行情绪性的讨论。

默克尔去年访华时说，德国原则上支持中国争取获得市场经济地位，但中国还需要继续改进，比如进一步开放政府采购市场。

欧盟执委料将在6月底或7月就该问题进行讨论，恰逢全球贸易紧张情势升温。此前全球竞争对手指责中国在国内需求放缓后，通过出口倾销廉价钢铁。

李克强称，单边贸易保护措施将不会有助于解决问题，并称中国不希望生产、销售低端钢铁，政府致力于削减钢铁过剩产能。

默克尔强调，中国需要为外国公司建立公平竞争环境。她称，德国对外国投资是开放的，希望中国亦能如此。

中国曾屡次承诺，扩大外资的市场准入，并实施市场化改革以推进经济。但外资批评中国改革措施贯彻不力，且新推出的监管措施令市场准入进一步受限。

李克强重申中国将进一步向外资开放。(完)