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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 28日 星期二 14:14 BJT

李克强称中德可打造经济“梦之队”

中国国务院总理李克强周一表示，中国已准备好向德国投资者开放新的经济领域，这凸显出中国希望绕过欧盟与德国强化双边关系。李克强在柏林时称，若中德以一种理想的最佳方式合作，将会打造一支“梦之队”。李克强特别强调欢迎德国企业投资中国的物流、教育及医疗领域。路透

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