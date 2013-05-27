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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 27日 星期一 14:29 BJT

中德共同呼吁结束中欧光伏贸易争端

德国总理默克尔与中国国务院总理李克强周日共同召开新闻发布会，呼吁结束中欧就光伏面板和移动通信设备引发的贸易争端，并表态支持自由贸易。默克尔表示，德国将尽全力避免贸易争端升级到欧盟执委会对中国面板制造商征收进口税的地步。李克强表示，中国愿意就如何解决这个问题进行磋商。路透

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