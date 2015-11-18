中国至少三家国企参与竟购德国垃圾处理公司--消息

路透香港/法兰克福11月17日 - 知情人士告知路透，至少三家中国国企在竞购德国垃圾处理公司，凸显中国购买先进科技解决垃圾处理问题的强烈愿望。

这场罕见的国企之间竞购战也表明，中国正在给予国有企业更大的自由度。这是中国国家主席习近平改革政府实体计划的部分举措。

知情人士称，北控水务集团(0371.HK)、中国光大国际有限公司(0257.HK)和北京首都创业集团均递交了收购Energy from Waste (EEW)的标书。

他们称，该公司是欧洲垃圾能源化市场的领头羊，估值在15-20亿欧元(16-21亿美元)。

根据路透的数据，如果交易成功，这将成为大约16年来中国在这一领域最大的一桩外向并购交易。(完)