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中国财经 | 2013年 1月 18日 星期五 13:37 BJT

统计局首次公布中国居民基尼系数

路透北京1月18日 - 中国首次公布全国居民基尼系数,2012年为0.474.国家统计局长马建堂周五并称,2012年劳动年龄人口在相当长时期第一次出现绝对下降,确实要高度重视.

中国首次公布的2003-2012年全国居民基尼系数如下:

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

0.479 0.473 0.485 0.487 0.484 0.491 0.490 0.481 0.477 0.474

中国过去10年基尼系数最高点出现在2008年,达到0.491,马建堂称,2008年之后的高点回落,说明加快居民收入改革的紧迫性.

2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,创13年来新低.对此,马建堂称,去年经济增速较过去较低有短期因素,但个人认为恐怕有中长期因素.中国改革开放以来经济增长的根本动力是农村劳动力转移、城镇化、工业化,这些基本没变.

"客观因素决定经济增速保持7-8%是比较合适的,劳动供给结构格局和资源环境形势的变化决定经济增长不应再保持以前的超高速."他说.(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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