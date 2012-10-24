中国上半年超越美国成为全球FDI主要投资目标--UNCTAD

中国共享经济尚处早期 需解决商业模式及就业等课题--麦肯锡
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。
路透北京10月24日电---根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD),中国在2012年上半年超越美国,成为全球外资直接投资的最大标的.
该机构在报告中称,中国在今年前六个月吸收了591亿美元外资直接投资(FDI),略低於上年同期的609亿美元.
美国在2012年上半年吸引了574亿美元投资,较上年同期减少39%.
根据UNCTAD,美国在2011年吸引了2,270亿美元FDI,中国则吸引了1,160亿美元.
上半年FDI流入规模第三大的是香港的408亿美元.去年全年排名第三为比利时,总规模1,020亿美元.
报告显示,今年上半年有半数的FDI流入新兴经济体,为首次与发达国家持平,但主要是因为流入美国和欧盟的FDI减少.
报告称,今年上半年全球外资直接投资流动较上年同期减少8%至6,680亿美元.(完)
--编译 王冠中;审校 田建华
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