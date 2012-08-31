中国今年将成全球最大智能手机市场

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透纽约8月30日电---据研究机构国际数据公司(IDC)称,中国今年将超过美国,成为全球最大的智能手机市场.IDC还预计,基於谷歌安卓(Android)软件的低价智能手机需求将增加.
IDC预测,中国今年占全球智能手机市场的份额将从去年的18.3%升至26.5%,而美国的市场份额将从21.3%降至17.8%.
据IDC,由於智能手机厂商竞争加剧,中国智能手机销量将受益於价格为100美元或更低的安卓智能手机的推出.IDC预计中国移动运营商将通过补贴政策帮到手机销售.
韩国三星电子(005930.KS)是全球最大的安卓手机厂商,并在中国市场占据一席之地.紧随三星之後的是华为科技HWT.UL、中兴通讯(000063.SZ)和联想集团(0992.HK)等国内企业.
美国的智能手机销售增长预计将放缓,因为智能手机在该国手机出货量中已占绝大部分.
作为次于美国的第二大智能手机市场,英国将紧随美国脚步,拥有4.5%的智能手机市场份额.印度今年的市场份额预计为2.5%,2016年可望增至8.5%.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
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