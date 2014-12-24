中国批准自阿根廷进口Agrisure Viptera转基因玉米

路透布宜诺斯艾利斯12月23日 - 阿根廷农业部周二表示，首次获准向中国出口一种转基因玉米。

阿根廷政府几年来一直在与中国协商向后者出口先正达(Syngenta)SYNN.VX Agrisure Viptera转基因玉米事宜。阿根廷是全球第四大玉米出口国。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)

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