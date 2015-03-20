未来五年中国的黄金需求料持续增长 但增速放缓--巴克莱

路透新加坡3月20日 - 巴克莱分析师认为，未来五年中国在全球金市所占的份额将会增长，因中国将是为数不多的能取得需求增长的国家之一，但增速将会放缓。

中国是全球第二大黄金消费国，最近几年随着中国采取措施改革贵金属市场，对黄金的需求大幅增长。2013年，当现货金暴跌28%时，中国曾经一度超越印度成为第一大黄金消费国。但2014年买兴减弱，中国又成为第二大消费国。

“中国占全球金市的份额可能大幅增长，因为未来五年中国是少数几个需求可能持续增长的国家，”巴克莱在周四的研究报告中称。

但报告也指出，中国的黄金需求增长率料将大幅放缓。

报告预测，到2020年，中国可能消费全球近一半的黄金产出，目前中国的黄金消费量占全球产出的近三分之一。

但巴克莱指出，中国在黄金市场的影响力增强，金价将不会从中获得很大好处。

分析师称，“我们不认为这种趋势本身对价格有很大正面影响，因为很多其他地区的需求增长持平或下降。”

**其他大宗商品**

巴克莱称，随着中国经济加快从投资驱动转型至消费拉动，中国未来五年在大宗商品需求方面将发生“巨大变化”。

“目前市场共识是，(中国经济转型)将导致几乎对所有大宗商品的需求放缓，但我们仍认为中国会在很大程度上对全球市场产生冲击，”该银行表示。

该银行同时称，这种趋势下受到打击最大的将是工业金属，中国金属需求增长“在未来五年将急剧”放缓。

钢铁方面，汽车产业的快速发展料部分抵消基建支出和建筑活动结构性下滑的影响。

由于柴油、石化产品和残余燃料油增长萎缩，石油需求增长也将继续下降，但对原油需求的影响将被诸如汽油和航煤等精炼产品的更快增长所抵消。(完)

(编译 李春喜/秦德兴; 审校 高琦/王兴亚)

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