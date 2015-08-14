中国7月末黄金储备环比增加61万盎司--央行

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月14日 - 中国央行周五公布，中国7月末黄金储备5,393万盎司，较上月的5,332万盎司增加61万盎司。
央行本月稍早公布，7月末外汇储备余额3.65万亿美元，环比减少425亿美元。官方储备资产中的黄金储备亦降至592.38亿美元，6月末为623.97亿美元。
中国央行上月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5,331万盎司，为六年来首次更新该数据。
伦敦现货金价格在7月经历大幅下跌。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。