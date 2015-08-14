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中国财经 | 2015年 8月 14日 星期五 16:52 BJT

中国7月末黄金储备环比增加61万盎司--央行

路透北京8月14日 - 中国央行周五公布，中国7月末黄金储备5,393万盎司，较上月的5,332万盎司增加61万盎司。

央行本月稍早公布，7月末外汇储备余额3.65万亿美元，环比减少425亿美元。官方储备资产中的黄金储备亦降至592.38亿美元，6月末为623.97亿美元。

中国央行上月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5,331万盎司，为六年来首次更新该数据。

伦敦现货金价格在7月经历大幅下跌。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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