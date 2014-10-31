中国前三季黄金产量同比增14% 但消费量降21%--行业协会

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况

路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。