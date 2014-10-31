中国前三季黄金产量同比增14% 但消费量降21%--行业协会

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京10月31日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度中国黄金产量达到351.727吨，同比增长14.27%；同期黄金消费量则为754.82吨，同比下降21.42%。
该协会网站新闻稿指出，前三季度黄金产量中，黄金矿产金完成282.462吨，同比增长11.58%；有色副产金完成69.265吨，同比增26.73%。
同期的黄金消费中，黄金首饰用金581.38吨，同比增长0.45%；金条用金119.42吨，同比下降62.58%；工业用金同比增长17.64%；其他用金同比下降55.47%。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透上海4月26日 - 中国大型城市银行--北京银行周二晚公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。