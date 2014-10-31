版本:
中国
中国财经 | 2014年 10月 31日 星期五 12:33 BJT

中国前三季黄金产量同比增14% 但消费量降21%--行业协会

路透北京10月31日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，今年前三季度中国黄金产量达到351.727吨，同比增长14.27%；同期黄金消费量则为754.82吨，同比下降21.42%。

该协会网站新闻稿指出，前三季度黄金产量中，黄金矿产金完成282.462吨，同比增长11.58%；有色副产金完成69.265吨，同比增26.73%。

同期的黄金消费中，黄金首饰用金581.38吨，同比增长0.45%；金条用金119.42吨，同比下降62.58%；工业用金同比增长17.64%；其他用金同比下降55.47%。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐