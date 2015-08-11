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中国财经 | 2015年 8月 11日 星期二 08:59 BJT

中国上半年黄金产量同比增长8.37% 消费量减少1.42%

路透北京8月10日 - 官方的中国新闻社周一报导称，2015年上半年中国黄金产量是228.735吨，比去年同期增加8.37%。

中国新闻社在网站上表示，上半年黄金消费量总计为561.35吨，比去年同期减少1.42%。报导引用了中国黄金协会的数据。

央行数据显示，截至6月底中国黄金储备为1,658吨，比六年多以前上次调整储备数据时增加了57%。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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