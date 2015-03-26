中国黄金储备占外储比例应提高至约5%--WGC

路透香港3月26日 - 世界黄金协会(WGC)表示，中国应该将黄金占外汇储备总额的比例提高至约5%，以帮助分散外汇风险。

世界黄金协会中国区总经理王立新(Roland Wang)表示，中国目前黄金储备占外汇储备的1.6%左右，与发达国家和一些发展中国家相比相对较低。

“理想水平至少应为外汇储备总额的5%，”王立新在香港接受路透采访时称。

根据中国央行数据，中国上次于2009年4月提高黄金储备，从19,290,000金衡盎司提高至33,890,000金衡盎司(约合1,054吨)。

世界黄金协会数据显示，以黄金储备占外汇储备总额的比例而言，2014年第四季墨西哥为2.4%，澳洲为5.7%，印度为6.7%，俄罗斯为12.1%。

王立新称，世界黄金协会与中国当局，包括中国央行和中国黄金协会，保持定期沟通。

王立新指出，中国在推行人民币国际化之际，增持黄金储备可以提振投资者信心。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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