中国10月底黄金储备为5538万盎司 延续增长势头

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京11月30日 - 中国央行周一公布，截至10月底，中国黄金储备为5,538万盎司，较上月末增加了45万盎司，也延续了继6月来的增长势头。
9月末黄金储备为5,493万盎司。
央行此前公布，10月末官方储备资产中的黄金储备为632.61亿美元。
中国央行7月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5,331万盎司，为六年来首次更新该数据。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。