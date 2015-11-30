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中国财经 | 2015年 11月 30日 星期一 15:07 BJT

中国10月底黄金储备为5538万盎司 延续增长势头

路透北京11月30日 - 中国央行周一公布，截至10月底，中国黄金储备为5,538万盎司，较上月末增加了45万盎司，也延续了继6月来的增长势头。

9月末黄金储备为5,493万盎司。

央行此前公布，10月末官方储备资产中的黄金储备为632.61亿美元。

中国央行7月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5,331万盎司，为六年来首次更新该数据。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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