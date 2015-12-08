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中国财经 | 2015年 12月 8日 星期二 09:38 BJT

中国11月末黄金储备5,605万盎司 连续五个月增长

12月8日 - 路透北京12月8日 - 中国央行周二公布，截至11月底，中国黄金储备为5,605万盎司，较上月末增加了67万盎司，继续保持继6月来的增长势头。

央行此前公布的10月末黄金储备为5,538万盎司。周一，央行公布，按美元计，11月末官方储备资产中的黄金储备为595.22亿美元。

中国央行7月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5,331万盎司，为六年来首次更新该数据。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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