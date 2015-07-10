“黄金沪港通”正式通车 香港投资者可直接投资内地黄金--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 据新华社周五报导，中国上海黄金交易所与香港金银业贸易场宣布正式开通“黄金沪港通”。内地和香港两大主要黄金市场将启动互联互通，香港投资者将能直接参与内地黄金交易。
报导称，“黄金沪港通”即上海黄金交易所通过开放合作，引入香港金银业贸易场作为第一家交易所类机构特殊会员。经中国人民银行批准，未来香港金银业贸易场内行员和投资者不必再按目前交易规则，前往上海自贸区开立FT账户，只需在中银香港开立账户就能直接参与内地黄金现货交易。
“'黄金沪港通'有效提升了内地香港两地投资者的服务体验，大大降低了交易成本，不仅有利于内地和香港资本市场的各自发展，也有望推动中国黄金市场的全球竞争力、影响力和话语权不断提升。”报导引述上海黄金交易所副总经理沈刚说。
报导并援引香港金银业贸易场相关负责人表示，“黄金沪港通”开通后，将依据上海黄金交易所交易规则强化监督，使投资者能共同参与到合法安全的国内黄金交易平台中。同时，“黄金沪港通”有望以市场化手段规范各类跨境贵金属交易平台，维护内地投资者权益。
成立于1910年的香港金银业贸易场，是中国香港地区历史最悠久、规模最大的黄金白银交易所。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 杨淑祯)
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