“黄金沪港通”正式通车 香港投资者可直接投资内地黄金--新华

路透北京7月10日 - 据新华社周五报导，中国上海黄金交易所与香港金银业贸易场宣布正式开通“黄金沪港通”。内地和香港两大主要黄金市场将启动互联互通，香港投资者将能直接参与内地黄金交易。

报导称，“黄金沪港通”即上海黄金交易所通过开放合作，引入香港金银业贸易场作为第一家交易所类机构特殊会员。经中国人民银行批准，未来香港金银业贸易场内行员和投资者不必再按目前交易规则，前往上海自贸区开立FT账户，只需在中银香港开立账户就能直接参与内地黄金现货交易。

“'黄金沪港通'有效提升了内地香港两地投资者的服务体验，大大降低了交易成本，不仅有利于内地和香港资本市场的各自发展，也有望推动中国黄金市场的全球竞争力、影响力和话语权不断提升。”报导引述上海黄金交易所副总经理沈刚说。

报导并援引香港金银业贸易场相关负责人表示，“黄金沪港通”开通后，将依据上海黄金交易所交易规则强化监督，使投资者能共同参与到合法安全的国内黄金交易平台中。同时，“黄金沪港通”有望以市场化手段规范各类跨境贵金属交易平台，维护内地投资者权益。

成立于1910年的香港金银业贸易场，是中国香港地区历史最悠久、规模最大的黄金白银交易所。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 杨淑祯)

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