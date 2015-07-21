焦点：流动性不足导致金价大跌 头号消费国中国对黄金热情似下降

图中为在德国慕尼黑ProAurum拍到的金砖。 REUTERS/Michael Dalder

路透马尼拉/上海7月20日 - 流动性缺乏导致周一金价在数分钟内就重挫4%，当天上海黄金交易所主力合约成交量达到创纪录的330万口或33吨，作为头号消费国的中国似乎也不那么偏爱黄金。

上海黄金交易所开盘后不久，现货金一度触及每盎司1,088.05美元，为2010年3月以来低点，可能为跌向每盎司1,000美元关口埋下伏笔。

美联储近10年来料将首次加息，美元上扬，投资者因而发现持有黄金作为避险投资的理由越来越少。

交易员称，日本市场周一逢假期休市，卖方抓住了流动性偏低的时机。

“跌幅之深看起来是因为轧空，流动性不足使这种情况加剧，”瑞士基金Pictet Wealth Management首席策略师Christophe Donay表示。

10月底以来，黄金价格的一些最大涨跌幅出现在亚洲交易时段。

金价在2013年突然终止为期12年的涨势，跌去近三分之一，因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始减弱曾帮助美国经济重回正轨的刺激举措。

黄金在2008-2009年的危机过后表现强劲，因低利率环境促使投资者将资金投入黄金这个无息资产。

但随着美国升息临近，美元愈发受到青睐，黄金将面临更多下行风险。

“黄金的时代看来结束了，”新加坡辉立证券分析师Howie Lee说，继2013年创出纪录高位的黄金进口量之后，中国一直受到供应过剩的困扰。

中国周五表示，截至6月底的黄金储备比上次在六年前调整储备数据时增加了57%。

尽管储量增加，但黄金目前占中国外汇储备的比重为1.65%，低于2009年6月时的1.8%。

“作为央行的储备资产之一，黄金的确有一定分量，但如果看看中国央行，黄金占其外储的比重小到几乎可以忽略，”一家美国基金的交易员说。

**成交量创纪录**

路透数据显示，上海一指标合约交易量超过300万口，周五仅不到2.7万口。在周一之前，7月平均日交易量不到3万口。

中国投资者今年多数时间都冷落黄金，而热衷于炒股，推动股市大涨，但本月初出现了暴跌之后又开始反弹 。

前述美国交易员表示，“人们担心若中国市场崩盘，当地的一般大众也会开始抛售黄金，这对全球金市来说是个大问题。”

中国是最大的黄金消费国和生产国，汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)数据显示，中国2013年黄金产量为438.20吨。

“亚洲黄金抛售可能对西方交易人员产生影响...黄金在某一时点跌破1,000美元也不会让我感到吃惊，”该交易员称。

周一黄金连续第六个交易日下跌。上周美联储主席叶伦称，如果美国经济一如预期般扩张，美联储将会升息；此番表态令黄金受创。

但周一跌势之迅猛还是让一些交易员感到震惊，他们中很多人已经习惯了黄金今年的缓慢走势，即便希腊面临债务危机且中国股市大跌。

新加坡一交易员称，中国市场开始交易后，止损卖单加剧跌势。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust (GLD)持金量周五减少逾11吨，至696.25吨。

澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya称，这是2014年以来最高单日流出量。

“显然市场势头向下。我们对短期价格的预估为1,100美元，但看来市场交投状况基本偏向下跌，可能测试1,100美元下方水平，并且保持一段时间，”Thianpiriya称。

金价大跌相关图表：link.reuters.com/daw25w (完)

(编译/审校 李爽/杜明霞/白云/张荻/王丽鑫/王颖/张若琪/徐文焰)

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