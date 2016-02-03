中国去年黄金产量首现负增长 但国内实金投资止跌回升（更新版）

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路透北京2月3日 - 中国2015年黄金产量首现负增长，但中国仍为连续第九年全球最大黄金生产国，且去年中国黄金消费量摆脱低迷，同比增长3.66%，实金投资出现拐点。中国黄金协会预计，未来中国黄金消费将恢复增长趋势，继续保持全球最大黄金消费国的地位。

刊登在中国黄金协会网站的新闻稿指出，2015年，金条和金币制造及销售数据双双飘红，结束了自2013年9月以来的下降趋势，这就意味着国内实金投资已经出现拐点。

“2015年我国黄金消费摆脱了低迷，黄金首饰销售明显回暖...，我国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场。”新闻稿指出。

新闻稿指出，2015年美元的持续走强和对美联储可能升息的预期，致使大宗商品价格不断下压，然而黄金相对于其他大宗商品而言，价格基本稳定。过去一年里国际金价仍然低迷，均价为1,156.19美元/盎司，相比2013年4月金价下跌前的价格，跌幅近40%。

协会并称，2015年，随着“黄金沪港通”正式开通以及中国银行(601988.SS)(3988.HK)和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)先后获准参与“伦敦金”基准定价，中国黄金市场发展迅速，对全球黄金市场的影响力越来越大。

数据显示，2015年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共3.41万吨，同比增长84.28%，是全球最大的场内实金交易市场；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共5.06万吨，同比增长6.08%。

中国黄金协会最新统计数据显示，2015年全国生产黄金450.053吨，同比下降0.39%。其中，中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金等大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的49.06%和44.38%。

2015年全国黄金消费985.90吨，同比增3.66%。黄金矿产金完成379.423吨，有色副产金完成70.630吨。其中：黄金首饰用金721.58吨，同比增长2.05%，金条用金同比增长4.81%，金币用金增长78.13%，工业及其他用金增长3.54%。 （完）

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