中国去年黄金产量首现负增长 但国内实金投资止跌回升（更新版）

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
（新增更多内容）
路透北京2月3日 - 中国2015年黄金产量首现负增长，但中国仍为连续第九年全球最大黄金生产国，且去年中国黄金消费量摆脱低迷，同比增长3.66%，实金投资出现拐点。中国黄金协会预计，未来中国黄金消费将恢复增长趋势，继续保持全球最大黄金消费国的地位。
刊登在中国黄金协会网站的新闻稿指出，2015年，金条和金币制造及销售数据双双飘红，结束了自2013年9月以来的下降趋势，这就意味着国内实金投资已经出现拐点。
“2015年我国黄金消费摆脱了低迷，黄金首饰销售明显回暖...，我国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场。”新闻稿指出。
新闻稿指出，2015年美元的持续走强和对美联储可能升息的预期，致使大宗商品价格不断下压，然而黄金相对于其他大宗商品而言，价格基本稳定。过去一年里国际金价仍然低迷，均价为1,156.19美元/盎司，相比2013年4月金价下跌前的价格，跌幅近40%。
协会并称，2015年，随着“黄金沪港通”正式开通以及中国银行(601988.SS)(3988.HK)和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)先后获准参与“伦敦金”基准定价，中国黄金市场发展迅速，对全球黄金市场的影响力越来越大。
数据显示，2015年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共3.41万吨，同比增长84.28%，是全球最大的场内实金交易市场；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共5.06万吨，同比增长6.08%。
中国黄金协会最新统计数据显示，2015年全国生产黄金450.053吨，同比下降0.39%。其中，中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金等大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的49.06%和44.38%。
2015年全国黄金消费985.90吨，同比增3.66%。黄金矿产金完成379.423吨，有色副产金完成70.630吨。其中：黄金首饰用金721.58吨，同比增长2.05%，金条用金同比增长4.81%，金币用金增长78.13%，工业及其他用金增长3.54%。 （完）
更多信息，请点击(here)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。