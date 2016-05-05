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中国财经 | 2016年 5月 5日 星期四 09:38 BJT

中国一季度黄金消费同比减少3.91%至318.28吨--黄金协会

路透北京5月5日 - 新华社援引中国黄金协会报导称，一季度全国黄金消费量318.28吨，同比下降3.91%。

黄金协会数据显示，一季度黄金首饰用金同比下降14.44%，金条用金和金币用金同比分别增长22.44%和130.30%。

2016年一季度，中国累计生产黄金111.563吨，同比增长0.78%；同期，中国央行对外公布黄金储备增持量合计为35.15吨。

截至2016年3月末，中国黄金储备已达到1,797.50吨。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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