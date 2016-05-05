中国一季度黄金消费同比减少3.91%至318.28吨--黄金协会

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京5月5日 - 新华社援引中国黄金协会报导称，一季度全国黄金消费量318.28吨，同比下降3.91%。
黄金协会数据显示，一季度黄金首饰用金同比下降14.44%，金条用金和金币用金同比分别增长22.44%和130.30%。
2016年一季度，中国累计生产黄金111.563吨，同比增长0.78%；同期，中国央行对外公布黄金储备增持量合计为35.15吨。
截至2016年3月末，中国黄金储备已达到1,797.50吨。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。