中国黄金投资需求强劲 激发资金涌入相关ETF并催生新产品

2013年4月23日，香港，一名顾客在一家金店的柜台前挑选金饰。 REUTERS/Bobby Yip

路透上海/新加坡4月12日 - 随着市场对于金价反弹信心的日益增强，最大黄金消费国中国对黄金的投资需求也在与日俱增，激发资金涌入黄金相关基金，并促使金融机构在国内推出与金价挂钩的新产品。

在对全球经济健康状况的担忧情绪以及对美国升息预期减弱的情形下，金价今年以来已累计上涨18%，在投资资产中名列前茅。

金价的上涨引发中国对金条、金币和交易所交易基金(ETF)强劲的投资需求，而且在当前国内金饰需求疲软的背景下，有可能会激发黄金进口的增长。金饰需求占到中国黄金购买量的较大一部分。

“这确实与黄金作为一种资产类型的相对表现有关，”中国最大黄金ETF--华安黄金ETF的基金经理许之彦指出。

“我们认为，或许还会有一些来自全球市场的冲击及不确定性，可能会推动避险交易，”许之彦称。

到3月底时，华安黄金ETF的持金量跳升至13.5吨，远高于去年底时的3.2吨。

许之彦表示，不仅对冲基金对黄金ETF感到兴趣，一般投资额在10万-100万元人民币的散户也同样感兴趣。

3月底时，博时黄金旗下一只黄金ETF的持有规模较去年年底跳增63%，达到22.85亿元人民币。

业内参与者指出，中国今年金条、金币需求增速高于金饰，中国股市震荡及人民币贬值疑虑促使买家投向黄金避险。传统上，投资需求占中国黄金消费的20%左右。

“中国人已经对国内股市丧失信心，并且仍然谨慎看待房地产市场--这让黄金成为更明智的投资之一，”汤森路透旗下金属咨询公司黄金矿业服务公司(GFMS)驻香港分析师Samson Li表示。

“一场黄金完美风暴可能正在中国酝酿，”Li补充称。

在中国，多家公司已经推出新型投资产品，期待从日益增长的黄金需求中获利。

上周，招商证券推出一款与黄金期货价格挂钩的财富管理产品，这是证券公司首次发行此类产品。

国泰基金管理有限公司和博时基金均在本月推出新基金，将投资于黄金ETF。

“由于市场动荡，人们都在试着多元化各自的投资。他们将部分资金投入黄金，以ETF或期货的形式，并不仅仅是购买实货，”一家国际银行的黄金交易员称。(完)