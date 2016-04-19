中国黄金市场需求和发展潜力巨大 应积极盘活黄金存量--人行官员

路透上海4月19日 - 中国央行金融市场司副司长徐忠周二表示，全球第三大黄金市场--中国在未来相当一段时间内仍然将是黄金的流入国家。随着经济实力提升及居民财富增加，中国黄金市场发展潜力巨大。应积极盘活黄金存量，加大保护消费者权益的力度。

徐忠在2016中国黄金市场高峰论坛上并指出，黄金货币属性的日渐回归，抗通胀、避风险方面作用明显。金融危机之后，各国央行，尤其是新兴经济体的央行持续增持黄金。在目前全球货币体系改革进展缓慢及货币政策协调成本高企的背景下，黄金市场有很大的发展机遇。

“中国黄金市场要积极盘活，加大消费者保护力度。”他谈到，中国现在每年生产400多吨黄金，进口1,000多吨，参与黄金市场个人投资者已超过千万。随着民间存量黄金增多，老百姓盘活持有的黄金资产的需求也日益旺盛。

全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格。

徐忠表示，为顺应市场的需求，一些银行也推出了支付利息的产品，还有一些银行正在整合线下的实体金店，打算建立全国范围的黄金回购渠道，这些都是很有益的尝试。

同时，要把盘活存量和保护消费者权益的工作进一步做好做实，黄金交易所跟黄金协会以及一些市场的主体应共同努力，研究制定统一的实物黄金的规格和标准，比如商业银行卖出黄金，以及产营企业卖出黄金要以一个承诺，以什么标准回购。

徐忠并称，黄金是国际化的交易产品，市场参与者，特别是大型黄金企业往往面临汇率风险，套期保值的需求比较大，去年国内的黄金远期、期权等国内衍生产品的交易量超过2200吨，“相信背靠国内巨大的黄金生产和消费市场，人民币报价的黄金衍生产品一定有很大的发展空间。”

中国建设银行副行长庞秀生在同一场合表示，人民币国际化和中国利率市场化的不断推进，为黄金市场带来发展机遇。建立上海金集中定价机制，推动了人民币国际化，以及各国金融机构、矿产商、贸易商之间的广泛合作。

他认为，“上海金”在中国的市场，参考国际通行规则，用人民币交易出来的价格，是国内黄金衍生产品发展的基础。预计人民币报价的黄金价格与伦敦、纽约等多个市场黄金报价将共同构建国际黄金定价的新体系。

从商业银行的角度，在庞秀生认为，要为走出去的黄金产业客户提供全面的金融支持和衍生服务，与“一带一路”沿线国家和地区的金融机构及企业开展基础的黄金业务合作。同时，个人黄金的消费需求正处于快速上升周期，要利用银行零售客户基础，不断挖掘需求、深耕市场。（完）