中国黄金协会：十三五黄金产量年均增约3% 2020年规划产量500-550吨

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 中国黄金协会会长宋鑫周二称，十三五(2016-2020年)期间中国黄金产量年均增长约3%，2020年规划产量500-550吨。
他在2016中国黄金市场高峰论坛上并表示，十三五期间规划生产黄金2,500吨，比十二五(2011-2015年)增长20%以上。
据宋鑫介绍，中国黄金储量和消费量均增长迅速。截至2015年底，预计中国查明黄金资源储量约为10,500吨，增幅约7%，仅次于南非和澳大利亚，居全球第三。
中国黄金协会此前统计数据显示，中国2015年生产黄金450.053吨，同比下降0.39%；同期全国黄金消费985.90吨，同比增3.66%。
谈及“上海金人民币基准价”时，宋鑫表示，这将增强中国国际黄金定价的话语权，推动黄金产品多元化，为企业提供更好的风险管理工具，也是黄金企业进行国际合作的重要依据。
全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，以类似“伦敦金”的定价原理，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格。（完）
(发稿 张金栋/李铮; 撰写 孙琦子; 审校 张喜良)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。