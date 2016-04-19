中国黄金协会：十三五黄金产量年均增约3% 2020年规划产量500-550吨

路透上海4月19日 - 中国黄金协会会长宋鑫周二称，十三五(2016-2020年)期间中国黄金产量年均增长约3%，2020年规划产量500-550吨。

他在2016中国黄金市场高峰论坛上并表示，十三五期间规划生产黄金2,500吨，比十二五(2011-2015年)增长20%以上。

据宋鑫介绍，中国黄金储量和消费量均增长迅速。截至2015年底，预计中国查明黄金资源储量约为10,500吨，增幅约7%，仅次于南非和澳大利亚，居全球第三。

中国黄金协会此前统计数据显示，中国2015年生产黄金450.053吨，同比下降0.39%；同期全国黄金消费985.90吨，同比增3.66%。

谈及“上海金人民币基准价”时，宋鑫表示，这将增强中国国际黄金定价的话语权，推动黄金产品多元化，为企业提供更好的风险管理工具，也是黄金企业进行国际合作的重要依据。

全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，以类似“伦敦金”的定价原理，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格。（完）