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中国财经 | 2016年 4月 29日 星期五 14:46 BJT

中国一季度黄金产量同比增长0.78%至111.563吨--黄金协会

路透北京4月29日 - 人民日报周五援引中国黄金协会最新统计数据称，中国一季度黄金产量同比增长0.78%至111.563吨。

人民日报海外版报导，一季度黄金矿产金完成87.930吨，比去年同期下降0.38%；有色副产金完成23.632吨，比去年同期上升5.32%。

中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金等十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的54.57%和41.16%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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