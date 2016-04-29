中国一季度黄金产量同比增长0.78%至111.563吨--黄金协会

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月29日 - 人民日报周五援引中国黄金协会最新统计数据称，中国一季度黄金产量同比增长0.78%至111.563吨。
人民日报海外版报导，一季度黄金矿产金完成87.930吨，比去年同期下降0.38%；有色副产金完成23.632吨，比去年同期上升5.32%。
中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金等十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的54.57%和41.16%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。