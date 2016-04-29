中国一季度黄金产量同比增长0.78%至111.563吨--黄金协会

中国监管层目前正在研究再融资相关政策--新华

路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。