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中国财经 | 2015年 10月 16日 星期五 17:25 BJT

中国9月末黄金储备为5,493万盎司 较上月增加48万盎司--中国央行

路透北京10月16日 - 中国人民银行周五公布，9月末黄金储备为5,493万盎司。这一数据较8月末的5,445万盎司增加了48万盎司。

央行稍早公布，9月末官方储备资产中的黄金储备为611.89亿美元，7月末为617.95亿美元。

中国央行7月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5,331万盎司，为六年来首次更新该数据。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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