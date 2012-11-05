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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 09:22 BJT

中国14岁高尔夫神童打入美国名人赛

14岁的中国选手关天朗周日夺得亚太业余高尔夫球锦标赛冠军，获得2013年4月举办的美国名人赛门票，将成为参加该赛事最年轻的球手。关天朗在最後一轮交出71杆，中华台北球员潘政琮打出65杆，但前者仍以总成绩269杆低於标准杆15杆的成绩夺冠，潘政琮一杆之差位列次席。路透

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