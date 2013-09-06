中国国债期货重装上阵起步平稳 套利空间有限短期或小幅贴水

* 国债期货首日上市冲高回落

* 盘初成交活跃，期现套利机会短暂浮现

* 随后期价逐步修正，尾盘一度翻绿

* 现券回暖动力不足，期价短期或维持小幅贴水

* 套利机会暂有限，关注下周CTD130015券招标

作者 边竞/林琦

路透上海9月6日 - 时隔18年后国债期货在中国重装上阵，周五首日上市起步平稳，盘初在“尝鲜”资金的推动下交投较活跃，各合约定位稍高令期现货套利机会浮现，不过随后期价逐步修正，主力合约1312尾盘一度翻绿，套利空间渐被抹平。

市场人士认为，当前现券市场虽有所回稳，但9月面临季末资金面压力、美联储(FED)可能缩减购债规模等不确定因素，市场预期料仍较谨慎，在现货回暖动力不足的情况下，国债期货短期或维持小幅贴水的态势。

他们并指出，在开盘的交易热潮后，国债期货交投渐归平淡，持仓量规模亦有限，这表明初期在银行、保险等主要债券持有者缺席的情况下，套期保值力量不足，可能更多是现货引导期货的走势，而下周三1312合约的CTD(最便宜可交割券)130015将续发行，届时期价能否有效联动值得关注。

“目前而言，现货对期货的影响更大一点，尤其是国债发行市场的影响非常大，因为发行时其价格一定是真实的。所以未来比较关注一级市场的发行价格和做市商的双边报价，大家不要被一些零星的成交价所迷惑。”中国金融期货交易所国债期货开发小组副组长王玮称。

中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约收报94.170元人民币，微高挂牌基准价，开盘则涨0.06%；明年3月合约收报94.288元，涨0.11%，较开盘涨幅0.54%大幅收敛；明年6月合约报94.344元，涨0.13%，开盘则涨0.72%。三个合约合计成交金额约345亿元。

上述北京的券商分析师表示，目前主力合约1312已转为小幅贴水，比理论价稍低，基本上是比较合理，这是因为在债市偏弱的格局下，套期保值的需求会大一些。

他认为，国债期货最近可能还是维持小幅贴水，因为利率债招标定位偏高的态势还没有改变，在下周的七年国债续发前，市场可能也会担忧其中标结果走升，这样仍面临套保的压力，小幅贴水还是比较正常的情况。

现券市场上，剩余期限6.85年的固息国债130015券最新成交价为96.9314元，对应收益率3.98%，上日尾盘为3.9950%。

此次五年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。

**成交由旺转淡，期待更多机构入市**

国债期货在盘初的15分钟经历了一轮成交热潮，不过随着套利空间逐渐缩小，9:30之后交投渐趋淡静。

北京一大型券商分析师称，“开盘大家也是捧捧场，冲的挺猛，刚开始成交和持仓也上的蛮快，之后就基本平稳了，成交量也比较低了。”

他表示，初期国债期货市场仍以券商为主力，证监会虽已放行基金参与，但因老产品尚不能参与，新产品申报及发行也需要时间，此外就是散户、私募以及部分企业。

上海一券商交易员谈到，除了成交量下滑外，还有一个关键的问题是持仓量始终上不去，1312持仓量开盘后很快上升，可能是券商在集中建仓套利盘，但后来最高也就在3,000多手上下，说明当日参与交易的不少是投机的，只是参与短炒，持仓量不高也影响之后国债期货的活跃度。

他指出，从今天的交易情况来看，与股指期货相比，散户的参与度相对偏低，因为按国债期货3%的保证金比例计算，再考虑到债券的波动幅度偏低，对个人投资者没有明显的吸引力。

各合约交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%；高于此前公布的“2%、3%和5%”的标准。

“很正常，能这样也可以了，一开始只有大的券商进来，中小券商还有其他金融机构还没进来的情况下，能顺利的推出，并且定价比较合理，不出大的问题，挺不错了，”上述交易员称。

他并认为，如果今后银行、保险进入市场，套期保值的需求增加，持仓量也会相应提高，有助于活跃市场。

在谈到银行入市的问题时，中金所王玮指出，“我们也在焦急等待银监会的决定，希望他们能尽快批复商业银行进入国债期货市场。”

不过他坦承，虽然银行持券量相当大，但是因银行投资户的债券不需要做套保，其真正交易的国债量其实与其他市场机构差不多。

国债期货上市初期，仅有证券公司、基金、个人、一般法人机构、期货公司资产管理业务能参与，而占国债持有大头的银行以及保险机构则暂时不能参与。

20世纪90年代初中国已进行过国债期货交易试点，但因可供交割的国债现券数量小于期货的交易规模，导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重，最终爆发“327”国债事件，原万国证券公司等机构濒临破产，1995年国债期货试点暂停。

**套利机会暂有限**

在国债期货上市前，机构对首日可能出现的“买现货卖期货”的套利机会就相当关注，不过今日的实际情况是，这一机会仅在盘初短暂出现，随后就逐步缩窄并被抹平。

“今天开盘两个合约1403和1406定价都是有问题的，1406在94.9，如果价格偏差能在0.50元以上就可以做（做空套利），今早1406确实出现了这种情况，不过真正做的话也没有很多人能赚到钱，因为很快就回去了。”银河期货固定收益部总经理王华称。

在开盘后的10分钟内，三个国债期货合约基本维持高位运行，并均存在一定的套利机会，不过随后在逐级下跌后套利空间基本消失。

王华谈到，衡量期现套利空间主要是看IRR(隐含回购利率)，如果其大于拆借资金成本的话，就可以进行套利（买现货卖期货），如果低于资金成本，则可以反向套利（买期货卖现货）。

但在目前现券无法进行卖空操作的情况下，反向套利的实际操作空间难度较大。

王华进一步指出，今日早盘国债期货冲高之时，基本上几个合约的IRR都在4%以上，高的时候达到4.50%左右，如果借钱做套利的话，按七天回购利率计算资金成本是3.50%，“套利（收益）是4.50%，这1个（百分）点我就收到了。”

不过前述上海的券商交易员谈到，由于早盘定位较高1403和1406合约仅在开盘之初有一定的交易量，之后的交投都相当清淡，因此进行套利交易的空间很有限。

**关注CTD130015下周招标情况**

而目前市场公认的CTD130015券下周三将进行续发行，其定位情况料将直接影响国债期货的走向，而作为首只招标的CTD，部分参与国债期货的机构可能也有一定的配置意愿。

王华认为，“大家确实很关注下周三的七年国债招标，看看招标结果出来后，期货价格是否能不能即时跟上，是对国债期货很好的一个考验，如果国债期货很快有反应，总体来说就是比较理想的，说明市场是有效的。”

实际上财政部近年来通过引入国债续发行方式，以增加单只券的存量，为国债期货推出在可交割券方面做提前储备。

财政部将于下周三招标续发行300亿元七年期固息国债，为今年第15期第二次续发；而按照今年的国债发行计划，10月16日将新发一期七年期国债，随后在11月和12月该期国债还将进行两次续发。

中金所周二就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。（完）

(审校 杨淑祯)

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