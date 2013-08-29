中国国债期货将于9月6日正式推出

路透香港8月29日 - 三位了解情况的消息人士周四透露，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。

“中金所已通知了一些期货公司，估计明日，中金所将正式公布这一消息。”一位接近监管层的消息人士称。

另一位期货公司人士表示，“最近连续出差，今天领导已通知国债期货将于9月6日推出，必须赶回总部。”

中金所媒体事务负责人在接受路透查询时未予置评上述具体推出时间，仅表示现在还是按照9月上旬来准备。

自从中国证监会7月宣布批准国债期货交易后，市场对该品种上市的时间揣测颇多。而此前光大证券爆出自营交易乌龙事件，其中涉及股指期货等对冲操作亦引发市场争议，外界还担心国内金融衍生品创新的步伐可能因此而放慢。

在1995年327国债事件十八年之后，中国市场上终于又增添一重要的利率衍生工具。长期以来，中国的债券投资者除了银行间的小规模利率互换工具（IRS）以外，基本上处于纯多头裸奔状态。

让中金所更具底气的是，6月银行间市场蔓延的“钱荒”让机构对利率风险管理更迫切，国债期货“横空出世”让银行、保险、证券等金融机构有了管理利率风险和投资的工具。

中国证监会在7月初时表示，国债期货上市前的各项准备估计需两个月左右。中金所国债期货小组副组长王玮本月稍早在一公开场合表示，国债期货即将在8、9月份推出。

上海耀之资产管理中心合伙人王小坚在路透专栏撰文称，国债期货推出将在理念和行为上改变传统债券投融资者的行为，成为市场重塑的重要力量。（完）

（北京丁琦对本文亦有贡献）

(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)

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