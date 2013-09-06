中国国债期货首日上市小幅走高（更新版）

* 国债期货首日上市各合约均小幅走高

* 高涨的炒新热情令交投活跃

* 两远期合约开盘价偏高，随后有所修正

* 期货和现货互动初显

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路透上海9月6日 - 时隔18年后，国债期货在中国重出山。周五首日上市交易的三个五年期国债期货合约早盘均小幅走高。尽管银行、保险等主要国债现券投资者初期缺席，但高涨的炒新热情仍令国债期货交投十分活跃。

市场人士认为，虽然今日两个远期合约的开盘价偏离理论价值稍大，但随后很快做出修正，国债期货首日上市定位基本合理；而现券走势亦显示，期现互动效应已初步显现。

“今天开盘后两个合约1403和1406定价都是有问题的，1406在94.9，比理论值偏离的已经比较大了，因为好多私募想要抢第一单，从宣传的意义来讲肯定是挺牛的一件事。”银河期货固定收益部总经理王华称。

他并认为，国债期货首日大家参与热情比较高，市场活跃，定价也基本有效，套利空间虽然有那么一点，但并不大。

北京时间10:58，中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约报94.316元人民币，较挂牌基准价涨0.16%，开盘则涨0.06%；明年3月合约报94.43元，涨0.26%，较开盘涨幅0.54%收敛；明年6月合约报94.49元，涨0.29%，开盘则涨0.72%。三个合约合计成交金额约250亿元。

国泰君安期货金融衍生品研究所分析师张晟畅则表示，目前来看，期货和现货联动性还是很强的，1312合约的CTD(最便宜可交割券)130015走势与期货基本同步。

“期货和现货都在往上涨，130015开盘后也是在往上走的，开盘后一段时间有一点（套利空间），但后来期货和现货跟的非常紧，相应的套利空间就被压缩收窄了。”

现券市场上，剩余期限6.85年的固息国债130015券最新成交价为96.9025元，对应收益率3.9850%，上日尾盘为3.9950%。

此次五年期国债期货首批上市合约为TF1312（2013年12月）、TF1403（2014年3月）和TF1406（2014年6月）。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。

中金所周二就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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