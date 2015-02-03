国务院：强化大通关协作机制 实现“三互”举措

路透北京2月3日 - 为落实推动内陆同沿海沿边通关协作，中国国务院周二发布通知称，将强化大通关协作机制，实现信息互换、监管互认、执法互助的“三互”举措，力争到2020年，形成既符合中国国情又具有国际竞争力的大通关管理体制机制。

政府网刊登的《国务院关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知》并称，将建立国务院口岸工作部际联席会议，推进“单一窗口”建设，并全面推进“一站式作业”，推动一体化通关管理。

“立足更加积极主动的对外开放战略，强化跨部门、跨区域的内陆沿海沿边通关协作，完善口岸工作机制，实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助，提高通关效率，确保国门安全。”通知提到。

在“单一窗口”建设方面，通知规定，中央层面通过国务院口岸工作部际联席会议统筹推进全国“单一窗口”建设，地方层面由各省（区、市）政府牵头形成“单一窗口”建设协调推进机制。

强化跨部门、跨地区通关协作，加快推进内陆沿海沿边一体化通关管理，除特定商品管理需求外，逐步取消许可证件指定报关口岸的管理方式，实现申报人自主选择通关口岸。

为此，通知同时提出要完善大通关管理体制，改善大通关整体环境，完善口岸开放布局，加大内陆和沿边地区口岸开放力度。

“加快自由贸易园（港）区和海关特殊监管区域监管制度创新与复制推广。加快完善与新时期自由贸易园（港）区和海关特殊监管区域发展相适应的政策与监管模式。”通知指出，对试点成熟的制度创新措施，建立“自由贸易园（港）区—海关特殊监管区域—区外”的分级复制推广机制，推动全方位扩大开放。

国务院上周曾发布关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知，明确在全国范围内复制推广的改革事项包括投资管理领域，贸易便利化领域及金融领域等。

针对“一带一路”的建设，通知要求建立与“一带一路”和长江经济带发展战略相适应的通关管理机制，落实世界贸易组织《贸易便利化协定》，推动签订口岸基础设施互联互通协议。

通知并明确了重要领域和关键环节改革推进步骤，分为三步：近期、中期和远期，最终到2020年形成既符合中国国情又具有国际竞争力的管理体制机制。（完）

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(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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