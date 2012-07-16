中国为提振成长勉强吞下难咽之药

记者 Nick Edwards/药朝清

路透北京7月16日电---中国政府目前的经济政策就像是捏住鼻子硬吞苦药,即通过投资支出、地方政府债务及房地产销售来推动成长.

八个月的政策微调尚未抑制持续了六季的经济寒流,而且这股寒流还可能会延续到第七个季度,进而迫使中国政府在今年稍晚的政权交替之前,选择采行短期权宜之计来提振成长.

这对中国政府来说并非易事,它对於2009-10年间投资热潮引发通胀和投机所带来的社会冲击十分敏感,这波热潮导致核心城市房价高涨,令数以百万计的中国中产阶级难以承受.

北京当局明显放松促使经济再平衡的政策措施--减少对基础建设的短期支出,更重视能促进服务和消费者推动之增长的政策--恰恰突显需要更多改革的急迫性.

"由於消费仍然只占GDP的35%,所以实际上当固定资产投资下滑和工业产出放缓的情况下,让消费来推动经济是不太可能的,"标准银行驻北京的中国分析师Jeremy Stevens对路透称.

"事实上,政府调整和协调经济动能的能力不如两年前,因政府现在更加依赖企业领域,但企业偏偏境况艰难,"Stevens说."这意味着它们必须考虑六个月前不愿意做的事."

中国第二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,增速创2009年第一季来最低,但略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

身为全球第二大经济体,中国或将录得1999年增长7.6%以来的最低全年增速,投资者又担心增速还可能更低,因此有迹象显示北京当局正依靠信得过的举措来刺激经济活动.

参看中国GDP和贸易相关图表,请点选:(link.reuters.com/zeq95s).

国务院总理温家宝本月稍早发表讲话,指出投资支出在支撑经济成长中的重要性,此番言论被视为政府暗示将重回其所认为的最佳方式.

继6月土地拍卖终止连续八个月的地价下滑後,上周北京土地拍卖价格再创纪录.此外,有限度的接受地方松绑楼市政策的迹象,均提升了市场的上述预期.

国家信息中心资深经济分析师梁优彩说道,"出口疲弱,而且要拉动消费还需假以时日,因此加大投资是最容易的方式."

商务部长陈德铭上月曾表示,"幸运的话"可实现10%的贸易增长目标.

统计局数据显示,中国今年上半年资本支出相当於GDP的50%,这个速度甚至高过了国际货币基金组织(IMF)近期已开始担心的45%上下,因为可能引发大规模的资本过剩和银行坏账等风险.

2008年启动4万亿元经济刺激计划,2009-10年展开落实後,据信银行在政府直接投资规划项目上已经承受了巨大的未披露损失.

**新增地方政府债务**

这使得到2010年底地方政府债务增至10.7万亿元人民币,分析师预期其中可能有2-3万亿元变成坏账,不可能被偿还.

据一位不愿具名的地方官员表示,北京方面正放宽对特别融资项目的管控.

中国投资协会会长张汉亚称,经过两年的信贷紧缩後,地方政府缺钱上项目.

一些人表示,对那些财政状况还算不错的地方政府而言,放宽信贷掌控不仅可能,而且至关重要.

国家信息中心的梁优彩说道,"我认为像这样的放宽是必需的,因为如果削减所有地方政府的融资渠道,风险会更大."

对於关注改革如何深化中国金融市场和增加流动性的人而言,放宽政策的方式是关键.

因此尽管中国或已允许银行对政府融资平台债务进行展期,以免出现违约,但更为重要的动向是地方政府经营的平台公司的发债审批速度加快.

鹏元资信评估有限公司数据显示,截至7月5日,城投债发行规模为1,690亿元人民币,几乎追平1,740亿元的2011年全年发行规模.城市建设和投资公司通常是地方融资平台中规模较大且质地较好的部分.

分析师表示,要扶助中国建立充满活力的民间部门,并使其能够获得充足和经济有效的资本,一个最可靠的方法就是繁荣公司债券市场.

而要取代一直以来信贷受限、半受管制且由政府主导的企业环境,唯一的方法就是将推进到一半的改革进行到底.

接近央行和金融监管部门的消息人士今年稍早时向路透表示,当局已拟定一系列规模不大但具有重要意义的改革,准备推出这些措施,以帮助改善企业融资难的局面.

**正确的举动、恰当的时机**

Promontory Financial Group驻香港董事总经理Ronald Gould表示,尽管在整体层面上,政府可能采取常见的政府主导的放贷和支出措施,但仍有明确的信号表明高层推进改革的决心.Promontory Financial Group是一家主要由前监管部门人士运营的金融咨询公司.

"我认为决策者正十分正确地抓住短期环境的机遇,来解决部分他们必须面对的长期结构性问题.降息及自由化正是在恰当时机采取的正确行动,"他在近期访问北京期间表示.

中国此前在一个月时间内两次降息,并放宽了存贷款利率的浮动区间,朝利率市场化方面迈出了明确的一步.

"如果只是银行贷款条款发生调整,会让我担心,会让我觉得调节并不足够.但是他们还在做许多其他的事,不是所有事都能在一夕之间得以完成," Gould说.

今年上半年出台的一系列改革举措,包括扩大人民币交易区间、推出高收益债券市场以及放宽国内资本市场外资投资规定,都彰显着改革之心.

洛杉矶基金管理公司TCW的新兴市场部门总经理David Loevinger表示,与此同时,中国经常帐过去六个月基本实现平衡,这使得政府有必要做出调整.

只有当全球经济复苏贸易流动加速,重新点燃投机性热钱交易和通胀风险时,才会看到改革的持久性.热钱流入拉动人民币升值,而当局通过制定政策来积极管理通胀风险.

"中国真的已经将某些不同于以往的举措落实到位了吗?他们已经从本质上不再过多干预经济了吗?这将接受考验,"前美国财政部中国事务高级协调员Loevinger说.(完)

--编译 兰秀娟/侯向明/孙茉莉/梁睿雪/王兴亚;审校 沈以文/丁琦/王洋

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