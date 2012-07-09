中国省级政府通过电价补助支持国内25%铝产量

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透伦敦7月6日电---谘询机构AZ China周五表示,尽管全球需求疲软,中国省级政府透过电费补助支撑了国内四分之一的铝产能.
"这些补助在帮助扭亏为盈方面扮演了重要角色……陷於亏损的厂商数量降至屈指可数."AZ China执行董事Paul Adkins说.
AZ China说,目前中国有五个省份对精炼铝厂提供电费成本补助,现行运作的铝产能中有超过500万吨受到最高0.1元人民币/每千瓦时(KWH)的补助.
其并止出,另外两百万吨铝产量则是获得季节性电价优惠,特别是在中国西南部,因雨季提供更多水源用於水力发电.
中国是全球最大铝消费国,但大致上可自给自足,铝业亦被视为策略上重要的地区性雇主.
上个月,中国最大的产铝地河南省宣布提供炼厂电价补助以提振产量,导致上海期交所价格挫低逾3%至三年低点.
河南省铝产出占中国年度产出的约20%,产能超过2,300万吨.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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