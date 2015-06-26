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时事要闻 | 2015年 6月 26日 星期五 18:46 BJT

中国对希腊债务谈判前景充满信心

路透北京6月26日 - 中国外交部副部长王超周五表示，对希腊政府与债权人旨在避免债务违约的谈判将取得积极进展充满信心。

“我们对谈判今后的前景充满信心，”王超在新闻发布会上说道。“中方愿意看到希腊继续留在欧元区，也赞赏有关方面所做的努力。

“我们也相信欧元区能够通过他们的努力妥善应对有关情况。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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