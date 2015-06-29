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时事要闻 | 2015年 6月 29日 星期一 18:33 BJT

中国称欧元区有能力解决希腊债务危机

路透北京6月29日 - 中国周一称，欧元区有能力解决希腊债务危机，希望希腊留在欧元区。

中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，中方乐见一个“稳定、团结与繁荣的欧盟”。

“中方相信欧元区有能力、有智慧妥善解决欧债问题，渡过难关。”华春莹说道。

“中方愿意看到希腊留在欧元区，希望相关谈判取得成功。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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