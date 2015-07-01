版本:
中国
中国财经 | 2015年 7月 1日 星期三 16:22 BJT

中国称希望希腊债务危机得到妥善解决

路透北京7月1日 - 针对希腊对国际货币基金组织(IMF)贷款违约的情况，中国外交部周三称，中国希望希腊债务危机能找到合适的解决办法。

外交部发言人华春莹在例行记者会上发表上述评论。

IMF确认，希腊没有向其偿还16亿欧元贷款。

因此，IMF总裁拉加德将向该组织理事会汇报希腊拖欠了款项，即对违约的官方委婉说法。(完)

(编译 刘秀红；审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐