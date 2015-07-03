中国称将继续与希腊促进金融领域等双边合作

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 中国外交部周五称，中方将继续与希腊促进包括金融领域在内的双边合作，并已在希腊出现债务危机之际对希腊方面的请求做出回应。
中国将希腊视为中国产品进入欧洲和非洲的门户。欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国是欧盟的第二大贸易伙伴。
中国多次表示，希望看到团结的欧盟和强势的欧元。
外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国已采取切实措施，回应希腊在克服危机方面的关切和请求。
华春莹补充说，中国将继续以自己的方式，不断促进与希腊的双边务实合作，包括在金融领域的合作，但她未就此进行详述。
中国总理李克强本周在布鲁塞尔访问时表示，中国不希望看到希腊退出欧元区，中国将继续购买欧元区债券。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。