中国称将继续与希腊促进金融领域等双边合作

路透北京7月3日 - 中国外交部周五称，中方将继续与希腊促进包括金融领域在内的双边合作，并已在希腊出现债务危机之际对希腊方面的请求做出回应。

中国将希腊视为中国产品进入欧洲和非洲的门户。欧盟是中国最大的贸易伙伴，中国是欧盟的第二大贸易伙伴。

中国多次表示，希望看到团结的欧盟和强势的欧元。

外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国已采取切实措施，回应希腊在克服危机方面的关切和请求。

华春莹补充说，中国将继续以自己的方式，不断促进与希腊的双边务实合作，包括在金融领域的合作，但她未就此进行详述。

中国总理李克强本周在布鲁塞尔访问时表示，中国不希望看到希腊退出欧元区，中国将继续购买欧元区债券。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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