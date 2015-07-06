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国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 16:16 BJT

中国称相信希腊将留在欧元区 欧元区能解决问题

路透北京7月6日 - 中国外交部周一表示，中国相信希腊将续留欧元区，而该地区将能解决当前问题。

中国外交部发言人华春莹在每日例行记者会上做出上述评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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