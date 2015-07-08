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中国财经 | 2015年 7月 8日 星期三 16:12 BJT

中国商务部发言人称对希腊投资有限 债务违约冲击不大

路透北京7月8日 - 中国官方媒体周三引述商务部的说法报导，中国对希腊投资有限，因而不会受到希腊债务违约的太大冲击。

《中国日报》报导称，中国商务部发言人沈丹阳表示，中国对希腊投资13亿美元，集中在航运及电信产业，投资金额不大。

报导称，希腊企业对中国投资仅9,600万美元，今年在中国没有新投资。(完)

(编译 张明钧；审校 王颖)

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