希腊债务协议的达成让中国松了一口气--德国经济部长

路透北京7月14日 - 德国经济部长Sigmar Gabriel周二访问北京时称，希腊与国际贷款人达成协议后，中国的伙伴们松了一口气。

“欧洲团结在一起让我们的中国伙伴们感到非常放心，”Gabriel与中国政府高级官员会面后说道，并指出中国曾非常担忧欧元区解体。他还指出，无法达成希腊协议的政治代价“非常、非常高”，并表示相信希腊总理齐普拉斯及希腊议会将采取一切努力执行希腊与贷款人达成的共识。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。