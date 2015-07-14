希腊债务协议的达成让中国松了一口气--德国经济部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透北京7月14日 - 德国经济部长Sigmar Gabriel周二访问北京时称，希腊与国际贷款人达成协议后，中国的伙伴们松了一口气。
“欧洲团结在一起让我们的中国伙伴们感到非常放心，”Gabriel与中国政府高级官员会面后说道，并指出中国曾非常担忧欧元区解体。他还指出，无法达成希腊协议的政治代价“非常、非常高”，并表示相信希腊总理齐普拉斯及希腊议会将采取一切努力执行希腊与贷款人达成的共识。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。