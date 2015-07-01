中国企业伺机而动，开始评估希腊潜在的资产收购机会

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/上海6月30日 - 银行业消息人士称，随着希腊退出欧元区的风险上升，中国企业正在对希腊潜在的资产收购机会进行初步评估。

中国总理李克强周一对欧洲领导人表示，中国希望希腊留在欧元区，并敦促国际债权人与希腊达成债务协议。

中国企业非常希望避免2008年金融危机期间所犯的错误，但也正在谨慎地评估如果希腊退出欧元区、可以收购到哪些廉价资产。

“他们在寻找机会，等待适合出手的时机，”香港一名经常为中国买家提供建议的资深并购银行家对路透说道。

中国企业今年一直在买入欧洲资产，因欧元在过去12个月里兑美元贬值近20%。

汤森路透的数据显示，年初至今，成交额已经达到189亿美元，中国企业有望打破2008年192亿美元的欧洲并购记录。

但中国企业基本回避了希腊资产，在希腊与欧洲伙伴为债务问题争吵不休的时候选择观望。

这名银行家指出，如果希腊退出欧元区，其机场、港口和电力企业可能是有吸引力的标的，因为本币贬值将引发资产价格下跌。

香港富泰资产管理有限公司今年早些时候收购了法国图卢兹机场49%的股份。该公司称，正在寻找可能的希腊机场投资机会。

“我们仍有兴趣寻找在希腊的机会，同时密切关注市场形势，”该公司发言人在写给路透的邮件声明中称。

汤森路透数据显示，复星2011年收购Folli Follie 9.5%的股份，金额不明，这是中国企业在希腊进行的唯一收购。中国中远集团一直在深入洽购希腊最大港口比雷埃夫斯 的主要股权。

对于中资银行来说，航运业是他们与希腊有利益关系的主要行业，尽管各家银行对是否提高对该行业的融资存有分歧。

熟悉情况的消息人士称，由于对希腊的信誉感到担忧，中国国家开发银行去年提高了对希腊贷款的批准门槛，并一度停止批准对航运业的贷款。未能立即联系到国开行就此发表评论。

但其他政策性银行正在推进希腊航运业贷款。

“我们刚刚向一家政策性银行的一笔希腊航运业融资交易进行了报价，因此我猜测他们对希腊的局势并不那么担忧，”与中资银行和希腊船主有密切合作的Berwin Leighton Paisner律师事务所合伙人Nigel Ward表示。

中国政府官员称，尽管希腊动荡将带来欧洲的买入机会，但如果希腊真的退出欧元区，他们将留心买入希腊资产的政治影响。

“我们可选择的资产和经济体很多，为什么要趟希腊这摊浑水呢？”一名政府顾问匿名对路透说道。（完）