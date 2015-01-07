中国料增加高蛋白小麦进口

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透北京/新加坡1月6日（记者 Niu Shuping/Naveen Thukral） - 分析师和交易员称，中国小麦买家可能增加高品质谷物进口，以满足国内的短缺，尽管今年因国内丰收,整体海外购买量料大幅下降。
中国是全球最大的小麦生产国和消费国，近几年产量攀升至记录水平，但用于面条、面包和其他烘烤产品的高蛋白小麦却存在短缺。
“国内市场硬红春麦严重短缺，因为尽管产量增加，中国高品质小麦的产量仍不尽如人意，”一名官方智库分析师匿名表示。
高蛋白小麦需求更多可能提振明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春小麦1MWEc1的价格，该品种本周已经上涨2.2%；堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货KWc1也获得支撑，上涨1.5%。
欧洲交易员周一称，过去几天里，中国已经购买约12万吨硬小麦。产地不清楚，但可能包括一些澳大利亚和美国小麦。
“中国的集装箱和散货生意比很长一段时间以来都多，”悉尼一名谷物交易员说道。“澳元下跌带来业务，”他表示。
“饲料小麦或普通质量的小麦多得是，但购买高蛋白小麦则要支付溢价，”一名新加坡交易员说道。
中国对进口小麦实施配额限制。未来几周，中国料公布2015年配额水平，预计与去年960万吨持平。
民间磨粉厂料积极争取可能分配给他们的10%配额。
中国国家粮油信息中心曾预计，由于产量创纪录，2014/15年中国整体小麦进口量将同比下降约60%至300万吨左右。
产量增加后库存增加，国储料停止收购，这可能对中国整体小麦需求构成打击。
2013/14年，中国小麦进口量增加超过一倍至677万吨。
统计局曾表示，2014/15年，中国产量料达到创纪录的1.26亿吨，高于上年的1.22亿吨。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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