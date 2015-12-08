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中国财经 | 2015年 12月 8日 星期二 15:47 BJT

2015年全国粮食总产量同比增2.4% 实现“十二连增”--中国统计局

路透北京12月8日 - 中国国家统计局周二公布，2015年全国粮食总产量62,143.5万吨，同比增长2.4%，实现“十二连增”，其中谷物总产量同比增长2.7%。

数据还显示，今年全国粮食播种面积比去年增长0.5%，粮食单位面积产量比上年提高1.8%。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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