长远看粮食供求紧平衡不会改变 保障粮食安全压力不轻--中国发改委

路透北京1月10日 - 中国国家发展改革委员会主任徐绍史表示，从长远看，粮食供求紧平衡的状态不会改变，保障国家粮食安全的压力不会减轻。要认真应对粮食增收难度加大、粮价下行压力较大、粮食流通补短板的领域仍然较多等三方面挑战。

中国国家粮食局网站援引他在全国粮食流通工作会议上的讲话指出，今年要积极稳妥推进玉米收储制度改革，继续执行并完善稻谷、小麦最低收购价政策。改革完善中央储备粮管理体制，完善储备粮吞吐调节机制。

会议称，要突出抓好粮食收购。加快建仓修仓进度，加大调销腾库力度，多渠道消化不合理库存，充分利用社会仓容，千方百计扩大收储能力。

突出抓好安全储粮和储备管理。积极采用绿色生态储粮技术，进一步规范千吨囤等简易设施储粮技术。今后新粮收储一律不允许再搭建蓆茓囤。不断完善管理制度，切实做到储备管理与企业经营彻底分开，管住管好政府粮食储备。

2015年全国各类粮食企业收购总量连创新高，全年超过8,000亿斤。建设现代化仓容1,388亿斤，维修改造“危仓老库”2,460亿斤，粮食收储能力比“十一五”末增长32%。（完）