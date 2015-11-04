陈锡文：中国粮价高于国际市场原因多 下一步要把补贴和价格分开

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中央农村工作领导小组副组长陈锡文周三表示，国内粮价高于国际粮价的原因很复杂，包括中国农业自身竞争力不足，保护政策使得粮价不断走高，国际粮价在下跌以及货运和汇率问题。未来粮食价格应当贴近市场，兼顾农民合法收益。
他在国新办举行的新闻发布会上表示，要防止谷贱伤农，不能让种粮农民太吃亏，下一步要把价格和补贴分开，如果市价过低政府就要采取适当的政策，直接补贴农民，但是和价格分开走。这是基本大的原则，价格的形成机制是贴近市场，注意保护农民的合理的利益。
“我们现在最低价也好临储价也好，一定程度上是把价格和补贴合在一起，价格就高于市场价，于是粮商粮贩、加工企业就不活跃了。把改革和补贴分开之后就可以激活市场，农民按市场价卖粮，经营主体按市场价收粮，这样就把粮食市场搞活了。”陈锡文称。
他提到，这两年中国对三个主粮基本政策是，在已经实行最低收购价的地方维持价格不变，如2015年实行的小麦和稻谷的最低收购价格没有提升，2016年正在研究过程当中。玉米的价格今年9月18号有关部门公布了，和去年相比主产区的玉米临时收储价平均降低0.12元人民币。
“政府宣布的今年1块钱的临储价也好，还是当前市场的价格也好，仍然是高于国际市场的。从这个角度来看，降低玉米的临储价也是考虑到当前粮价这种复杂的情况，不能让种粮农民太吃亏，还要注意保障他们的利益。”陈锡文称。
他提到，目前的粮食形势确实是非常复杂，从表面看今年是连续12年国内粮食产量在不断增长，从2010年以来中国进口的粮食数量在不断增长，同时目前的粮食库存在不断增长。出现这个情况的主要原因是经济全球化带来的，当然也有自己的问题需要去解决。
从中国的实际情况来看，应该说国家为调动农民积极性，保障农民的合理收益，这几年在不断地适当提高临时收储价格和最低收购价，这样和国际市场上价格的走向出现了一个相反的状况。不过国内价格的涨幅是明显低于国际市场粮价的跌幅。
他提到，已经出台的深化农村改革综合性实施方案明确了到2020年深化农村各项改革的路线图和时间表。至于粮食和价格的问题，实施方案里对整个粮食改革的形成机制实际上已经提出非常原则的重大意见，就是粮食价格的形成应当贴近市场，同时要兼顾农民的合法收益。这是未来形成中国粮食价格的一个非常重要的原则。
在土地制度改革中的有些内容和现行的法律制度是有冲突的，经全国人大常委会批准在这33个进行试点的地方可以在试点期，试点期是到2017年年底，在这个期限内对这个试点范围内涉及的相关法律条款暂时不实行，到试点结束就要对他的试点改革的成果进行评估，评估之后再确定到底是修改法律还是恢复原来的法律来实行，这些工作都在进行中。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。