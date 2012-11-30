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中国财经 | 2012年 11月 30日 星期五 14:28 BJT

2012年中国粮食总产量接近5.9亿吨--统计局

路透北京11月30日电---中国国家统计局周五公布,2012年全国粮食总产量58,957万吨,比2011年增产3.2%.

统计局称,2012年全国玉米产量20,812万吨,增产1,534万吨;稻谷产量20,429万吨,增产328万吨;小麦产量12,058万吨,增产318万吨.

中国今年玉米产量超过稻谷产量383万吨,成为第一大粮食作物品种.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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