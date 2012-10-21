中国今年粮食生产有望“九连增”--农业部

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海10月20日电---中国农业部有关负责人表示,今年粮食生产有望实现连续九年增产,但在生产成本上涨、托市政策等因素作用下,预计粮价将继续温和上涨.
新华网周五晚间引述该负责人并称,受国际市场影响,食用油价格将稳中趋涨;受产能依然偏高影响,生猪价格仍处於本轮价格周期的下行通道,元旦、春节期间会有所上涨,但涨幅不会太大;受传统消费旺季拉动,牛羊肉价格将稳中有涨;蔬菜、鸡蛋价格与往年基本一致,将呈季节性波动特征.
中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.
"总的看今年粮食面积增加,单产提高,秋粮将继续增产,全年粮食产量有望在高起点、高基数上再夺丰收,实现创纪录的'九连增'."该负责人称.
据其介绍,今年粮食生产主要特点包括:面积稳定增加,预计全年粮食播种面积16.7亿亩,比上年增加1,100万亩;单产再创新高,粮食单产在去年较大幅度提高(亩产提高12.8公斤)的基础上,今年将再创新高.
此外,粮食季季增产,夏粮产量2,599.1亿斤,比上年增加71.3亿斤,超过历史最高的1997年45.5亿斤.早稻产量665.8亿斤,增加10.7亿斤,预计秋粮产量也将创历史新高;另外一个特点是全国普遍增产.
而在棉油糖等作物方面,生产总体稳定.虽然全年棉花面积比上年减少,但由於气候条件总体有利,亩产提高5%左右,总产与上年基本持平;油料面积比上年略减,因亩产提高10公斤以上,总产提高1%;糖料面积比上年略增,总产提高3%.(完)
--发稿 张喜良; 审校 林高丽
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