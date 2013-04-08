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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 14:58 BJT

中国粮食安全有保障--农业部长

中国农业部部长韩长赋周一在博鳌亚洲论坛上称，中国粮食安全有保障，主要农产品供给充足；未来将立足国内，保证中国的粮食安全，并力争今年实现第十个丰收年。韩长赋指出，近年全球粮食库存处于低位，亚洲地区是人口密集的地区，粮食安全形势依然严竣。路透
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