工信部正考虑提高节能汽车补贴标准 4G商用至少需一年时间--部长

* 工信部正考虑提高节能汽车补贴标准

* 节能汽车新版补贴标准争取上半年推出

* 4G正式商用至少需一年时间

(（新增更多评论和背景）)

路透北京3月8日 - 中国工信部部长苗圩周五在“两会”间隙表示，近阶期国家将鼓励节能汽车的发展,正在考虑提高节能汽车的补贴标准,力争上半年能够推出新的标准。

他在同一场合并表示，由于国内相当多地区的第三代3G移动网络设施尚不完善,4G在中国投入商用至少需要一年时间。

“现阶段更现实的大面积实施就是节能汽车，它的节能减排效果要好于新能源汽车。”他指出，将来这一政策的大体思路是节油效果越好，给的补贴就越高。

他说，“我们会按汽车自重拉出标准来，让大家跳一跳就能够够得到。”目前工信部与财政部等部委正共同研究相关的政策，争取上半年能够推出来。

根据去年10月1日起实行的政策，目前中国的节能汽车补贴标准为，入围车辆平均油耗6.3升，单车补贴3,000元人民币。

**4G商用至少还需一年**

在被问及4G网络最快何时能在中国投入商用，他说：“我估计还得一年的时间，但在一些地区，例如六个试点城市，网络就布得很好。”

他指出，制约4G商用的一大问题是移动网络设施，目前不少地区的3G网络覆盖不好，还主要靠原有的2G网络撑着，3G优势并没有发挥出来。

“现在(3G网络)优势还没有体现出来，劣势却暴露无遗，我们需要加快网络设施的覆盖，至少要覆盖到2G的水平。”他说,现在网络覆盖好的地方，3G将来都能平滑过渡到4G。

他认为，未来4G的准入对象还将是目前的三大基础运营商，即中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。另外，未来4G建设路线将是先重点建设一些城市，“搞一块，搞好了再在四周扩大，不会象过去那样四面开花。”

近年来,中国移动已在上海、南京、杭州、广州、深圳和厦门六个城市建设TD-LTE大规模试验网。今年2月,中国移动浙江公司正式在杭州、温州推出4G规模应用体验。中国政府并在“十二五”规划中把TD-LTE列入下一代信息网络产业，作为重点发展方向。

中国移动浙江公司董事长钟天华此前在两会中表示，中国主导并拥有自主知识产权的4G技术TD-LTE正处于规模化商用的最佳时间窗口期，并建议率先发放4G移动通信TD-LTE牌照。(完)

(发稿 林琦；撰写 宿泱韫; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。