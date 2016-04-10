中国经济增速预计温和反弹 债转股一定要是优先股--央行专家

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月10日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋周日称，预计中国经济增速温和反弹，进入两年的新常态下繁荣期。国务院开始推动债转股，一定要债转优先股，而非普通股；如果债转普通股，将重蹈日本上世纪80年代的覆辙教训。
他在新供给宏观经济形势分析会上并称，人民币兑美元汇率处于双向波动企稳，一味的赌人民币贬值肯定会亏钱；人民币加入SDR以后只要稍微适应，巨大的全球养老需求等均将促使人民币升值。
“我们GDP的L型增长一直是持续下来的，已经有六年了，所谓的增速它可能有一个温和的反弹，我所谓的新常态繁荣就是一个大的L型加上一个温和的反弹。”和讯网直播引述他称。
“我们以前担心银行，实际上坏账率是完全可以控制的，补充资本金，包括企业去杠杆，这是一个大招，一石三鸟。” 他称，债转优先股能帮助企业去杠杆，在相当程度上化解未来银行体系积累的风险，并同时丰富中国的资本市场。
路透此前独家获悉，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济。
姚余栋还提到，当前房地产出现了触底反弹的迹象，且触底变为负增长的概率较小。
“房地产一旦稳住了其他的自然稳住了。我们研究表明，我们的基础设施还是可以再重新把高速铁路网修一遍的，综合铁路枢纽都是完全可以做的，我们现在铁路密度还不够。”（完）
(发稿 马蓉； 审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。