中国经济增速预计温和反弹 债转股一定要是优先股--央行专家

路透北京4月10日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋周日称，预计中国经济增速温和反弹，进入两年的新常态下繁荣期。国务院开始推动债转股，一定要债转优先股，而非普通股；如果债转普通股，将重蹈日本上世纪80年代的覆辙教训。

他在新供给宏观经济形势分析会上并称，人民币兑美元汇率处于双向波动企稳，一味的赌人民币贬值肯定会亏钱；人民币加入SDR以后只要稍微适应，巨大的全球养老需求等均将促使人民币升值。

“我们GDP的L型增长一直是持续下来的，已经有六年了，所谓的增速它可能有一个温和的反弹，我所谓的新常态繁荣就是一个大的L型加上一个温和的反弹。”和讯网直播引述他称。

“我们以前担心银行，实际上坏账率是完全可以控制的，补充资本金，包括企业去杠杆，这是一个大招，一石三鸟。” 他称，债转优先股能帮助企业去杠杆，在相当程度上化解未来银行体系积累的风险，并同时丰富中国的资本市场。

路透此前独家获悉，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济。

姚余栋还提到，当前房地产出现了触底反弹的迹象，且触底变为负增长的概率较小。

“房地产一旦稳住了其他的自然稳住了。我们研究表明，我们的基础设施还是可以再重新把高速铁路网修一遍的，综合铁路枢纽都是完全可以做的，我们现在铁路密度还不够。”（完）