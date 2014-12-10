明年中国经济增速料为7.1% 政策全面宽松改革落地--中信证券

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
路透北京12月10日 - 中信证券在2015年经济展望报告中预计，明年中国经济下行压力依然，预计增速将回落至7.1%；与此同时，通缩趋势显现，预计2015年CPI同比上涨1.8%，PPI同比下降1.8%。
该券商预计，明年政策将全面宽松，预计降息50个基点，剔除同业存准调整的影响，准备金率还将下调100基点；中央政府继续加杠杆，预计全年财政赤字将达到1.75万亿元人民币，赤字率扩张至2.6%，是近五年的最高水平。
同时，明年还是前期改革落地和剩余领域部署的关键年，顶层设计助力国企改革付诸实施，自贸区推广打开对外开放空间，农地流转、财产权抵押、建设用地入市三类试点扩大，资源品价格改革步伐加快，新预算体制架构开始形成。
以下为报告要点摘录：
--全球经济分化加剧，美国独领风骚。美国消费和住房需求带动经济提速；欧元区推出欧洲版QE，政策加码助力内需改善；日本结构性改革低于预期，前期刺激政策效应衰减，可能重现衰退。亚洲新兴经济体增长状况和金融稳定性将较2014年改善，而资源型国家面临困境。预计2015年全球GDP增长3.4%。
--下行压力依然，中国经济增速将回落至7.1%。投资低位运行，民间基建开闸，基建对冲地产的故事延续；零售增速小幅回落，消费增长点持续转向服务消费及信息消费；受人民币有效汇率升值影响，出口低增长。通缩趋势显现，预计2015年CPI为1.8%，PPI为-1.8%。工业利润率企稳，预计盈利增长7%，利润向中下游集中。
--政策全面宽松，改革落地。预计降息50个基点，剔除同业存准调整的影响，准备金率还将下调100个基点，M2增速回升至12.5%。中央政府继续加杠杆，预计全年财政赤字将达到1.75万亿，赤字率扩张至2.6%，是近5年的最高水平。2015年是前期改革落地和剩余领域部署的关键年，顶层设计助力国企改革付诸实施，自贸区推广打开对外开放空间，农地流转、财产权抵押、建设用地入市三类试点扩大，资源品价格改革步伐加快，新预算体制架构开始形成。
--经济蓄势，后遗症消退中孕育新的积极因素。当前与1999年较为相似，上一轮经济周期遗留的问题正在解决，经济进入后地产时代，地方融资饥渴初步得到控制，要素价格明显下降，经济结构出现优化。积极因素出现，资本输出带动的对外贸易格局起步，过剩行业资本存量调整加速市场出清；以移动互联网为代表的技术正渗透到经济各个领域；微观经济主体重新焕发活力，创新创业热情明显上升。
--行业格局渐变，六大产业群可能成为新的主导力量，金融资产需求快速提升。传统行业经历“瘦身”后可能焕发新的生机。信息、健康、文化、高端装备制造业、新能源和环保、商务服务等产业六大产业群可能成为新的主导产业。居民资产选择将发生明显变化，金融资产有望成为资产配置的首选。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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