有信心实现外贸“回稳向好” 今年提出定性而非定量目标符合现实--高虎城

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月9日 - 中国商务部部长高虎城周三表示，今年1-2月中国出口下探主要是受全球经济贸易低迷和传统春节因素的影响，有信心实现今年外贸“回稳向好”的目标。
他在全国人大会议间隙并对记者称，今年政府工作报告在外贸方面提出一个“定性”而非“定量”的目标完全符合现实，目前这种情况下很难做出一个定量的指标。
高虎城进一步解释称，近期国际经济形势错综复杂、贸易持续低迷，主要经济体宏观政策调控差异化在加大，全球经济、贸易、汇率还有大宗商品价格的波动在加大，在面临种种不确定因素的情况下，提出一个定性而非定量的外贸目标完全符合现实。
“在近20年来中国这是第四次做出定性而不是定量的进出口指标.”他说，“政府工作报告提出‘回稳向好’不代表要放松进出口的工作,...我们有信心实现回稳向好的目标。”
中国海关周二公布，以美元计价中国2月出口同比下降25.4%，创2009年5月以来近七年最大降幅；2月进口同比下降13.8%。
中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。 （完）
(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。