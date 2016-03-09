有信心实现外贸“回稳向好” 今年提出定性而非定量目标符合现实--高虎城

路透北京3月9日 - 中国商务部部长高虎城周三表示，今年1-2月中国出口下探主要是受全球经济贸易低迷和传统春节因素的影响，有信心实现今年外贸“回稳向好”的目标。

他在全国人大会议间隙并对记者称，今年政府工作报告在外贸方面提出一个“定性”而非“定量”的目标完全符合现实，目前这种情况下很难做出一个定量的指标。

高虎城进一步解释称，近期国际经济形势错综复杂、贸易持续低迷，主要经济体宏观政策调控差异化在加大，全球经济、贸易、汇率还有大宗商品价格的波动在加大，在面临种种不确定因素的情况下，提出一个定性而非定量的外贸目标完全符合现实。

“在近20年来中国这是第四次做出定性而不是定量的进出口指标.”他说，“政府工作报告提出‘回稳向好’不代表要放松进出口的工作,...我们有信心实现回稳向好的目标。”

中国海关周二公布，以美元计价中国2月出口同比下降25.4%，创2009年5月以来近七年最大降幅；2月进口同比下降13.8%。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。 （完）